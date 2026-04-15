Négociation Thomson Reuters - TRI CFD
À propos de Thomson Reuters Corp
THOMSON REUTERS CORPORATION (Thomson Reuters) est un fournisseur de nouvelles et d'informations pour les marchés professionnels qui est basé au Canada. L’activité de la Société est organisée en trois segments isolables: Juridique, Fiscalité & Comptabilité et l'Agence de Nouvelles Reuters. Le segment Juridique est un fournisseur d'informations critiques en ligne et imprimées, d'outils décisionnels, de logiciels et de services destinés aux professionnels du droit, des enquêtes, des entreprises et des gouvernements du monde entier. Le secteur Fiscalité et comptabilité est un fournisseur d’informations, de logiciels et de services intégrés de conformité fiscale et de comptabilité pour les professionnels des cabinets comptables, des sociétés, des cabinets d’avocats et des gouvernements. Le segment l'Agence de Nouvelles Reuters est un fournisseur de services de nouvelles et d’informations multimédias en temps réel destinés aux journaux, à la télévision et aux réseaux câblés, aux stations de radio et aux sites Web du monde entier. Thomson Reuters est présent dans plus de 100 pays.
- IndustrieProfessional Information Services (NEC)
- Adresse333 Bay Street, Suite 400, TORONTO, ON, Canada (CAN)
- Employés24400
- CEOSteve Hasker