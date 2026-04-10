Négociation Thomson Medical - A50sg CFD
À propos de Thomson Medical
Thomson Medical Group Limited est une société de soins de santé basée à Singapour. Les activités de santé de la société comprennent Thomson Medical Pte Ltd et TMC Life Sciences Berhad. Les secteurs d'activité de la société comprennent les services hospitaliers, les services spécialisés et les participations financières. Le segment des services hospitaliers consiste à fournir des installations et des services médicaux intégrés pour les soins de santé primaires, secondaires et tertiaires, en mettant l'accent sur les domaines de l'obstétrique, de la gynécologie et des services pédiatriques, les services d'imagerie diagnostique, la pharmacie, les services ambulatoires 24 heures sur 24, les laboratoires et les services fournis par les cliniques externes de l'hôpital. Son segment de services spécialisés comprend les services fournis par les cliniques de fertilité, les centres pédiatriques, le centre de cancérologie, le centre de cardiologie, la médecine chinoise, le centre spécialisé dans la peau et un laboratoire de diagnostic prénatal et clinique. Il comprend également un secteur d'activité grand public, composé de produits et de services.