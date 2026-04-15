Négociation The Oncology Institute, Inc. - TOI CFD
À propos de The Oncology Institute, Inc.
The Oncology Institute, Inc, anciennement DFP Healthcare Acquisitions Corp, est une société d'oncologie. La société gère des pratiques oncologiques communautaires qui servent les patients dans environ 55 cliniques réparties sur huit marchés et quatre États des États-Unis. Les cliniques gérées par la société offrent une gamme de services d'oncologie médicale, y compris des services de médecins, des perfusions et des dispensaires internes, des services d'essais cliniques, des programmes tels que les transplantations de cellules souches en ambulatoire et les transfusions, ainsi qu'une assistance aux patients 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Par le biais de l'Innovative Clinical Research Institute (ICRI), la société fournit et gère également des services d'essais cliniques et de recherche au profit des patients atteints de cancer. Ses services, tels que la gestion des essais cliniques, les programmes de soins palliatifs et les greffes de cellules souches, sont accessibles dans des établissements universitaires et de soins tertiaires. Ses cliniques gérées s'adressent principalement aux adultes et aux personnes âgées atteints de cancer sur les marchés qui disposent de plans Medicare Advantage (MA).