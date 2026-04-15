Négociation The J. M. Smucker Company - SJM CFD
À propos de The J. M. Smucker Company
The J. M. Smucker Company est engagée dans la fabrication et la commercialisation de produits alimentaires et de boissons. Les secteurs de la société sont les suivants : U.S. Retail Pet Foods, U.S. Retail Coffee, et U.S. Retail Consumer Foods. Ses produits comprennent le café, les aliments pour chiens, les aliments pour chats, les collations pour animaux de compagnie, le beurre d'arachide, les tartinades aux fruits, les produits surgelés à main, le shortening et les huiles, les produits de contrôle des portions, les jus et les boissons, ainsi que les mélanges et les ingrédients de cuisson. Le segment des aliments pour animaux de compagnie vendus au détail aux États-Unis comprend les produits de marque Rachael Ray Nutrish, Meow Mix, Milk-Bone, 9Lives, Kibbles 'n Bits, Pup-Peroni et Nature's Recipe. Le secteur du café au détail aux États-Unis comprend principalement les ventes nationales de café de marque Folgers, Dunkin' et Cafe Bustelo. Le secteur des produits alimentaires de consommation au détail aux États-Unis comprend principalement les ventes nationales des produits de marque Smucker's et Jif.