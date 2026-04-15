Négociation Terex - TEX CFD
À propos de Terex
Terex Corporation conçoit, fabrique et soutient des produits utilisés dans les domaines de la construction, de la maintenance, de la fabrication, de l'énergie, des minéraux et de la gestion des matériaux. Les secteurs de la société comprennent les nacelles élévatrices (AWP) et le traitement des matériaux (MP). Le segment AWP conçoit, fabrique, entretient et commercialise des nacelles élévatrices, des équipements utilitaires et des chariots télescopiques. Ses produits comprennent des monte-matériaux portables, des nacelles élévatrices portables, des flèches articulées et télescopiques automotrices, des nacelles à ciseaux et des pièces de rechange. Le secteur MP conçoit, fabrique, entretient et commercialise des équipements de traitement des matériaux et des équipements spécialisés, notamment des concasseurs, des systèmes de lavage, des cribles, des alimentateurs à tablier, des chariots élévateurs, des grues de transport, des grues tout-terrain, des grues à tour, des équipements de traitement du bois, des camions-bétonnières et des finisseurs de béton, des convoyeurs, ainsi que leurs composants et pièces de rechange.