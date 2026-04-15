Négociation Somnigroup International Inc - TPX CFD
À propos de Tempur Sealy International
Tempur Sealy International, Inc. est un concepteur, fabricant et distributeur de produits de literie, qui comprennent des matelas, des sommiers et des bases ajustables, et d'autres produits, qui comprennent des oreillers et d'autres accessoires. La société exerce ses activités dans deux secteurs : l'Amérique du Nord et l'International. Le secteur Amérique du Nord comprend les filiales de fabrication et de distribution de Tempur et de Sealy, les coentreprises et les concessionnaires situés aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le secteur international comprend les filiales de fabrication et de distribution de Tempur, les filiales de distribution de Sealy, les coentreprises et les titulaires de licences situés en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine (à l'exception du Mexique). Le portefeuille de marques de la société comprend Tempur, Tempur-Pedic, Sealy avec Posturepedic Technology et Stearns & Foster et ses offres sans marque comprennent des produits de fabricants d'équipements originaux (OEM) sous marque privée.