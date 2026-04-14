Négociation Teijin Limited - 3401 CFD
À propos de Teijin Limited
TEIJIN LIMITED est une société basée au Japon, active dans les secteurs de l'aramide, de la fibre de carbone, de la résine, des matériaux de moulage composites, des fibres, de la médecine et des technologies de l'information (TI). La société opère dans deux secteurs d'activité. Le segment Matériaux est impliqué dans la fabrication et la vente de fibres d'aramide, de fibres de carbone, de résines de polycarbonate, de films de polyester, de fibres de polyester, de produits textiles et de matériaux de moulage composites. Le segment Santé est impliqué dans la fabrication et la vente de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, ainsi que dans la fourniture de services médicaux à domicile. La société est également engagée dans des activités liées à l'informatique, telles que l'exploitation et le développement de systèmes d'information, la maintenance et l'ingénierie, ainsi que la conception et la vente d'usines et d'équipements.