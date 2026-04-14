Négociation TDK Corporation - 6762 CFD
À propos de TDK Corp
TDK CORPORATION est une société d'électronique. La société se consacre à la fabrication de composants électroniques. Le portefeuille de la société comprend des composants, modules et systèmes électroniques sous les marques de produit TDK et EPCOS, des systèmes d'alimentation électrique, ainsi que des dispositifs d'énergie, dispositifs d'application de mémoire flash et autres. Les secteurs de la société comprennent les composants passifs, les produits d'application magnétique, les produits d'application de film et un secteur Autres. Le secteur des composants passifs de la Société comprend les activités de condensateurs, les activités de dispositifs inductifs et d'autres activités de composants passifs. Le secteur des produits d'application magnétique de la société comprend les activités de périphériques d'enregistrement, et autres activités de produits d'application magnétique. Le secteur des produits d'applications de films de la société comprend les dispositifs énergétiques, y compris les piles rechargeables et les films appliqués. Le secteur Autres de la société comprend la mécatronique (matériel de production), les chambres anéchoïques et les appareils de mémoire flash appliqués.
- IndustrieElectrical Components & Equipment (NEC)
- Adresse12F, Shibaura Renasite Tower, CHUO-KU, TKY, Japan (JPN)
- Employés129284
- CEOMakoto Sumita