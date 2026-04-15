Négociation TC Energy Corporation - US - TRP CFD
À propos de TC Energy Corp (USA)
TC Energy Corp., anciennement TransCanada Corp, est une société d’infrastructure énergétique. La Société est engagée dans le développement et l'exploitation d'infrastructures énergétiques nord-américaines, y compris les pipelines de gaz naturel et de liquides, la production d'électricité et les installations de stockage de gaz naturel. Ses secteurs incluent les gazoducs canadiens, les gazoducs américains, les gazoducs du Mexique, les pipelines de liquides et l'énergie. La Société opère dans trois entreprises: les gazoducs, les pipelines de liquides et l'énergie. Les secteurs des pipelines de gaz naturel et des pipelines de liquides comprennent principalement leurs pipelines de gaz naturel et de liquides respectifs au Canada, aux États-Unis et au Mexique, ainsi que ses activités réglementées de stockage de gaz naturel aux États-Unis. Le secteur Énergie comprend ses activités d'exploitation et les activités non réglementées de stockage de gaz naturel au Canada. TransCanada PipeLines Limited (TCPL) est sa principale filiale d'exploitation.
- IndustrieOil / Gas Transportation Services
- Adresse450 1 St SW, CALGARY, AB, Canada (CAN)
- Employés7017
- CEOFrancois Poirier