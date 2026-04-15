Négociation Tapestry, Inc. - TPR CFD
À propos de Tapestry, Inc.
Tapestry, Inc. est une maison d'accessoires de luxe modernes et de marques de style de vie. La société opère à travers trois segments : Coach, Kate Spade et Stuart Weitzman. Le segment Coach comprend les ventes de produits Coach aux clients par le biais des magasins exploités par Coach, y compris les sites de commerce électronique et les shop-in-shops de concession, ainsi que les ventes aux clients en gros et par le biais de distributeurs tiers indépendants. Le segment Kate Spade comprend la vente de produits de la marque kate spade new york à des clients par le biais de magasins gérés par Kate Spade, y compris des sites de commerce électronique, des ventes à des clients en gros, des concessions shop-in-shops et des distributeurs tiers indépendants. Le segment Stuart Weitzman comprend les ventes de produits de la marque Stuart Weitzman, principalement par l'intermédiaire des magasins exploités par Stuart Weitzman, y compris les sites de commerce électronique, les ventes aux clients en gros et par l'intermédiaire de nombreux distributeurs tiers indépendants.