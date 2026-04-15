Négociation Tanger Inc - SKT CFD
À propos de Tanger Factory Outlet Centers Inc.
Tanger Factory Outlet Centers, Inc. est propriétaire et exploitant de centres de vente aux États-Unis et au Canada. La Société est une fiducie de placement immobilier (REIT) entièrement intégrée, autogérée et autogérée, qui se concentre sur le développement, l'acquisition, la possession, l'exploitation et la gestion de centres commerciaux. Au 31 décembre 2016, son portefeuille se composait de 36 centres commerciaux, d'une superficie locative brute totale d'environ 12.7 millions de pieds carrés, occupés à 98% et comprenant plus de 2 600 magasins représentant environ 400 marques de magasins. Ses centres de vente et autres actifs sont détenus par, et toutes ses activités sont menées par, Tanger Properties Limited Partnership et ses filiales (Operating Partnership). La Société est propriétaire de la majorité des parts de société de personnes émises par la société en commandite par l'entremise de ses filiales, Tanger GP Trust et Tanger LP Trust. Tanger GP Trust contrôle la société en exploitation en tant que son unique commandité.
- IndustrieRetail REITs
- Adresse3200 Northline Ave Ste 360, GREENSBORO, NC, United States (USA)
- Employés310
- CEOSteven Tanger