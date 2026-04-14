Négociation Taiyo Yuden Co., Ltd. - 6976 CFD
À propos de Taiyo Yuden Co., Ltd.
TAIYO YUDEN CO., LTD. est une société basée au Japon dont l'activité principale est la fabrication et la vente de composants électroniques tels que des condensateurs, des ferrites, des produits appliqués et des dispositifs composites. La société est engagée dans la fourniture de condensateurs en céramique, d'inductances, de composants de suppression du bruit, de produits haute fréquence, de dispositifs énergétiques, de transformateurs balun, de modules sans fil, de condensateurs électrolytiques en aluminium et d'autres produits. La société est également engagée dans le recrutement de personnel et dans le conseil en mesures environnementales.