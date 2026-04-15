Négociation Synnex Corporation - SNX CFD
À propos de Synnex Corporation
TD Synnex Corporation, anciennement Synnex Corporation, est un distributeur mondial et un agrégateur de solutions pour l'écosystème des technologies de l'information (TI). La société aide plus de 150 000 clients dans plus de 100 pays à maximiser la valeur des investissements technologiques, à démontrer les résultats commerciaux et à débloquer les opportunités de croissance. Le portefeuille de cloud de la société est ancré dans certains des segments technologiques, notamment le cloud, la cybersécurité, le big data/analyse, l'Internet des objets (IoT), la mobilité et le everything as a service. La société est au service des clients et des communautés. Elle fournit les outils, les ressources et aide les personnes dans la livraison de solutions cloud aux fournisseurs de solutions informatiques.