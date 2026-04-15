Négociation Sunrun Inc. - RUN CFD
À propos de Sunrun Inc
Sunrun Inc. est engagée dans le développement, l'installation, la vente, la propriété et la maintenance de systèmes d'énergie solaire résidentiels (projets) aux États-Unis. La Société fournit des batteries de stockage ainsi que des systèmes d'énergie solaire à ses clients sur certains marchés et vend ses services aux promoteurs commerciaux par le biais de ses offres de logements multifamiliaux et de maisons neuves. La Société installe des systèmes d'énergie solaire sur les maisons de ses clients et leur fournit l'énergie solaire produite par ces systèmes pour une durée initiale de 20 ou 25 ans. De plus, il surveille, entretient et assure le système pendant la durée du contrat. Ses produits comprennent des systèmes de panneaux solaires sur les toits et des batteries d'énergie solaire. Elle fournit des chargeurs de véhicules électriques (EV), des mises à niveau de batteries, des systèmes réalimentés ou en expansion, des services de gestion de l'énergie domestique et d'autres produits d'électrification domestique. Il gère et partage également l'énergie solaire stockée des batteries pour fournir des avantages aux ménages, aux services publics et au réseau électrique.
- IndustrieRenewable Energy Equipment / Services
- Adresse225 Bush St Ste 1400, SAN FRANCISCO, CA, United States (USA)
- Employés11383
- CEOEdward Fenster