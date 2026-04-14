Négociation Sumitomo Electric Industries, Ltd. - 5802 CFD
À propos de Sumitomo Electric Industries, Ltd.
Sumitomo Electric Industries, Ltd. est une entreprise de fabrication basée au Japon. La société opère à travers cinq secteurs d'activité. Le secteur de l'automobile est engagé dans la fourniture de faisceaux de câbles, de coussins en caoutchouc, de tuyaux pour automobiles, de pièces électriques pour automobiles et d'autres produits. Le secteur des communications de l'information est engagé dans la fourniture de fibres optiques et d'autres dispositifs électroniques optiques. Le secteur de l'électronique fournit des fils électroniques, des semi-conducteurs composés, des cartes de circuits imprimés flexibles, des produits en résine fluorée et d'autres produits. Le segment lié à l'énergie environnementale est engagé dans la fourniture de produits conducteurs, de câbles et d'équipements électriques, ainsi que dans la construction électrique. Le segment lié aux matériaux industriels est engagé dans la fourniture de fils d'acier pour ressorts de précision, de tiges d'acier, d'outils en carbure, de pièces optiques et d'autres produits.