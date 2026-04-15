Négociation Stryker - SYK CFD
À propos de Stryker Corporation
Stryker Corporation (Stryker) est une entreprise de technologie médicale. La société propose des produits et services dans les domaines médical et chirurgical, de la neurotechnologie, de l'orthopédie et de la colonne vertébrale qui contribuent à améliorer les résultats pour les patients et les hôpitaux. Ses produits sont vendus dans environ 75 pays par l'intermédiaire de filiales et de succursales appartenant à la société, ainsi que de revendeurs et de distributeurs tiers. Ses produits comprennent des équipements chirurgicaux et des systèmes de navigation chirurgicale ; systèmes endoscopiques et de communication ; la manipulation des patients, l'équipement médical d'urgence et les produits jetables de soins intensifs ; dispositifs neurochirurgicaux et neurovasculaires; implants utilisés dans les chirurgies de remplacement d'articulations et de traumatologie; Technologie assistée par bras robotique Mako ; dispositifs vertébraux; ainsi que d'autres produits utilisés dans une gamme de spécialités médicales. Ses secteurs d'activité comprennent MedSurg et la neurotechnologie et l'orthopédie et la colonne vertébrale. Ses filiales comprennent Alcott Indemnity Company, Arrinex, Inc., Berchtold Corporation et BioMimetic Therapeutics, LLC.
- IndustrieMedical Equipment / Supplies / Distribution
- Adresse2825 Airview Blvd, PORTAGE, MI, United States (USA)
- Employés46000
- CEOKevin Lobo