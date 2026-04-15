Négociation State Street - STT CFD
À propos de State Street
State Street Corporation est une société de portefeuille financier. La société, par le biais de sa filiale State Street Bank and Trust Company (State Street Bank), fournit une gamme de produits et de services financiers aux investisseurs institutionnels du monde entier. Elle opère à travers deux lignes d'activité : Investment Servicing et Investment Management. Sa ligne d'activité Investment Servicing assure la garde des titres et des fonctions à valeur ajoutée connexes, comme la fourniture aux investisseurs institutionnels de services de compensation, de règlement et de paiement. Elle opère à travers State Street Institutional Services, State Street Global Markets, State Street Digital et Charles River Development. Sa ligne d'activité de gestion des investissements, par l'intermédiaire de State Street Global Advisors, propose une gamme de stratégies et de produits de gestion des investissements à ses clients. Ses clients comprennent des fonds communs de placement, des fonds d'investissement collectifs et d'autres pools d'investissement, des plans de retraite d'entreprise et publics, des compagnies d'assurance et autres.