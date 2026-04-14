Négociation Sony Corporation - 6758 CFD
À propos de Sony Group Corp
SONY CORPORATION se consacre au développement, à la conception, la fabrication et la vente de toutes sortes d'équipements électroniques, instruments et appareils pour les marchés grand public, professionnel et industriel, ainsi que des consoles de jeu et des logiciels. Les secteurs de la société comprennent les communications mobiles, les services jeux et réseaux, les produits et solutions d'imagerie, les divertissements familiaux et systèmes audio, les services d'appareils, les photos, la musique, les services financiers ainsi qu'un secteur Autres. Elle se consacre à la production, l'acquisition et la diffusion de films cinématographiques et d'émissions de télévision ainsi qu'à l'exploitation des réseaux télévisés et numériques. Elle se consacre également au développement, à la production, la fabrication et la diffusion de musique enregistrée et à la gestion et l'émission de licences pour les paroles et la musique des chansons. Elle participe également à diverses activités de services financiers, y compris des opérations d'assurance vie et non-vie, par l'intermédiaire de ses filiales d'assurance et à des opérations bancaires via une filiale bancaire japonaise basée sur Internet.
- IndustrieHousehold Electronics (NEC)
- Adresse1-7-1, Konan, MINATO-KU, TKY, Japan (JPN)
- Employés109700
- CEOKenichiro Yoshida