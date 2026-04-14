Négociation Sojitz Corporation - 2768 CFD
À propos de Sojitz Corporation
Sojitz Corp est une société basée au Japon qui exerce principalement des activités de négoce, d'investissement et des activités financières. Elle compte neuf secteurs d'activité. Le segment Automobile exporte et vend des automobiles. Le secteur des projets d'aviation et de transport s'occupe de l'aviation, des infrastructures sociales de transport et de l'exploitation de navires. Le segment Machines et infrastructures médicales s'occupe de machines industrielles, d'activités médicales et autres. Le segment des infrastructures sociales de l'énergie s'occupe des infrastructures environnementales, des activités liées à l'énergie et autres. Le segment Métaux et ressources fournit du charbon, de l'aluminium et des métaux précieux. Le segment Chimie fournit des produits chimiques organiques et inorganiques, des produits chimiques fins. Le segment Food and Agribusiness fournit des céréales, de la farine de blé, des graisses et des huiles. Le segment Retail and Life Material fournit des textiles, des vêtements, des aliments surgelés. Le segment Infrastructures industrielles et développement urbain s'occupe d'activités immobilières. Il développe également des produits chimiques verts et des biocarburants.