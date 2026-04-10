Négociation Sodexo - SWfr CFD
À propos de Sodexo SA
Sodexo SA est une société de holding. La Société offre des services tels que des services sur site, des prestations et des services de récompense, ainsi que des services personnels et à domicile. Il dessert ses consommateurs dans environ 80 pays. Il opère en Europe continentale, en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Irlande, et dans le reste du monde. Ses solutions couvrent une gamme de services, de la gestion de la construction à la réception, de la stérilisation des équipements médicaux au ménage, de la maintenance technique à l'organisation des événements, des services de restauration à la réadaptation des prisonniers. Les services de prestations et de récompenses de la Société permettent de gérer les avantages sociaux, les programmes d'incitation et de reconnaissance, la gestion des dépenses, les avantages sociaux et les cartes-cadeaux et les boîtes-cadeaux. Ses filiales comprennent Groupe Crèche Attitude, Amelis, Comfort Keepers, Sodexo GC SAS et Prestige Nursing + Care.
- IndustrieRestaurants
- Adresse255 quai de la Bataille de Stalingrad, ISSY-LES-MOULINEAUX, France (FRA)
- Employés412000
- CEOSophie Bellon