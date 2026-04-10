Négociation Societe BIC - BICP CFD
À propos de Societe B I C SA
SOCIETE BIC S.A. est une société basée en France spécialisée dans la fabrication de produits de papeterie, briquets et rasoirs. Le portefeuille de marques de la société comprend : BIC, BIC Kids, Wite-out, Pimaco et Tipp-ex, entre autres. Les circuits de distribution comprennent les papeteries, les sociétés d'articles de bureau, les grandes surfaces, les commerces de quartier, les grossistes et les magasins en libre-service. Elle opère dans le monde entier par l'intermédiaire de nombreuses filiales en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Asie et en Océanie. En outre, la société fournit, via BIC Graphic and Norwood PP, des produits publicitaires et promotionnels à des fins de marketing à des sociétés à travers le monde, en plus d'une gamme de planches à voile, de kayaks et autres, sous la marque BIC Sport. En septembre 2013, elle a conclu l'acquisition de 40 % de la dernière (septième) entité de papeterie du groupe Cello.
- IndustrieBusiness Support - Supplies
- Adresse14, rue Jeanne d'Asnieres, Clichy cedex, PARIS, France (FRA)
- Employés10471
- CEOGonzalve Bich