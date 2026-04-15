Négociation Simon Prop Group - SPG CFD
À propos de Simon Property Group Inc
Simon Property Group, Inc. est une fiducie de placement immobilier (FPI) autogérée. La Société possède, développe et gère des propriétés immobilières de vente au détail, qui se composent principalement de centres commerciaux, Premium Outlets et The Mills. Simon Property Group, L.P. (Operating Partnership), est la filiale de la société en nom collectif qui détient tous ses biens immobiliers et autres actifs. Au 31 décembre 2016, la Société détenait ou détenait une participation dans 206 immeubles productifs de revenus aux États-Unis, qui comprenaient 108 centres commerciaux, 67 Premium Outlets, 14 Mills, quatre centres de style de vie et 13 autres immeubles commerciaux dans 37 États. et Porto Rico. Au 31 décembre 2016, elle avait des projets de réaménagement et d'expansion, y compris l'ajout d'ancres, de locataires à grande surface et de restaurants, en cours dans 27 propriétés aux États-Unis et elle avait un point de vente et un autre projet de vente au détail en développement.
- IndustrieRetail REITs
- Adresse225 W Washington St, INDIANAPOLIS, IN, United States (USA)
- Employés2400
- CEODavid Simon