Négociation Signet Jewelers - SIG CFD
À propos de Signet Jewelers Ltd.
SIGNET JEWELERS LIMITED est un détaillant de bijoux, montres et services associés aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Les segments de la Société sont la division Sterling Jewelers, la division UK Jewelry, la division Zale, qui se compose de Zale Bijoux et Piercing Pagoda, et le segment autres. Le segment Autres comprend les filiales impliquées dans l'achat et la conversion de diamants bruts à des pierres polies. La Société exploite des magasins de vente au détail de bijoux dans différents formats immobiliers, y compris en centre commercial, autonome, centre commercial à ciel ouvert et emplacements de points de vente. Elle exploite environ 3 620 magasins et kiosques dans environ cinq millions de pieds carrés d'espace de vente au détail. La division Sterling Jewelers exploite environ 1 540 magasins. Ses magasins opèrent à l'échelle nationale dans les centres commerciaux et les lieux hors centre commercial comme Kay Jewelers, et régionale sous différentes marques en centre commercial. Zale Jewelry se compose de marques, dont Zales Jewelers et Zales Outlet.
- IndustrieRetail - Apparel / Accessories
- AdresseClarendon House, 2 Church Street, HAMILTON, Bermuda (BMU)
- Employés30856
- CEOVirginia Drosos