Négociation Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. - 4063 CFD
À propos de Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. est une société basée au Japon dont l'activité principale est la chimie. La société opère dans six secteurs d'activité. Le segment Chlorure de polyvinyle et produits chimiques fabrique et vend du chlorure de vinyle, des produits de soude caustique, du chlorométhane et du méthanol. Le segment Silicone fabrique et vend des produits en silicone. Le segment Functional Chemicals fabrique et vend des dérivés de cellulose, du silicium métallique, du poval et de la phéromone sexuelle synthétique. Le segment Semiconductor Silicon fabrique et vend des produits en silicium pour semi-conducteurs. Le segment Matériaux électroniques et fonctionnels fabrique et vend des aimants à base de terres rares, des matériaux d'emballage pour les diodes électroluminescentes (DEL), des résines photosensibles, des ébauches de masques, des produits en quartz synthétique, du fluoroélastomère liquide et des pellicules. Le segment Process, Commercial and Technology Service fournit des produits transformés en résine, des technologies d'exportation, des installations et autres.