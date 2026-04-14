Négociation Sharp Corporation - 6753 CFD
À propos de Sharp Corporation
Sharp Corporation est engagée dans la fabrication et la vente d'équipements de télécommunications, d'équipements électriques, d'équipements électroniques et de composants électroniques. La société opère à travers quatre segments. Le segment Smart Home fournit des téléphones mobiles, des dictionnaires électroniques, des calculatrices, des unités de contrôle de réseau, des réfrigérateurs, entre autres. Le segment Smart Business Solution fournit principalement des périphériques numériques multifonctions, des affichages d'informations, des équipements de système de point de vente (PDV), des registres électroniques. Le segment des appareils électroniques de l'Internet des objets (IdO) fournit principalement des modules de capteurs, des capteurs de proximité, des capteurs de poussière, des lasers à semi-conducteurs et des caméras embarquées. Le segment Advanced Display System comprend principalement écran à cristaux liquides (ACL), les enregistreurs de disques Blu-ray, les modules audios et d'affichage.
- IndustrieHousehold Electronics (NEC)
- Adresse1, Takumi-cho, Sakai-ku, SAKAI-SHI, OSK, Japan (JPN)
- Employés50478
- CEOKatsuaki Nomura