Négociation Seb - SK CFD
À propos de SEB SA
SEB SA est un fabricant d'équipement ménager basé en France. La société est présente dans trois secteurs complémentaires : Articles culinaires, Électrique culinaire et produits pour la maison et les Soins personnels. Le secteur des Articles culinaires comprend les plats à four, autocuiseurs, poêles et ustensiles de cuisine, entre autres. Le secteur Électrique culinaire est divisé en deux groupes : Cuisson électrique, qui comprend les friteuses, fours posables, cuiseurs à riz, plaques à induction, barbecues, appareils pour des repas informels ; et Préparation, qui comprend les robots pâtissiers, batteurs, mixeurs, blenders, centrifugeuses, cafetières. Le secteur Soin de la maison et les soins personnels est divisé en Soin du linge (dont les fers et générateurs vapeur), Soin de la maison (ventilateurs, appareils de chauffage et de traitement de l'air portatifs, entre autres) et les Soins personnels comprend (appareils de coiffure, épilateurs, pèse-personnes). SEB SA possède six marques pluri-régionales : All-Clad, Rowenta, Moulinex, Tefal, Lagostina et Krups. La Société exerce ses activités par l’intermédiaire de SWIZZZ PROZZZ
- IndustrieAppliances / Tools / Housewares
- AdresseCampus SEB - 112, ECULLY, France (FRA)
- Employés32373
- CEOThierry De La Tour D'artaise