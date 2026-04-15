Négociation Seagate Technology - STX CFD
À propos de Seagate Technology Holdings PLC
Seagate Technology public limited company est un fournisseur de technologies et de solutions de stockage de données électroniques. Les principaux produits de la Société sont les disques durs (HDD). En plus des disques durs, elle produit une gamme de produits de stockage de données électroniques, notamment des disques hybrides à semi-conducteurs, des disques à semi-conducteurs, des cartes PCIe (peripheral component interconnect express) et des contrôleurs Serial Advanced Technology Architecture (SATA). Son portefeuille de technologies de stockage comprend également des sous-systèmes de stockage et des solutions informatiques hautes performances. Ses produits sont conçus pour des applications dans des serveurs d'entreprise et des systèmes de stockage, des applications informatiques clientes et des applications non informatiques clientes. Elle conçoit, fabrique et assemble divers composants présents dans ses lecteurs de disque, notamment des têtes de lecture/écriture et des supports d'enregistrement. Ses activités de conception et de fabrication reposent sur des plates-formes technologiques utilisées pour fabriquer divers produits de disques durs destinés à de multiples applications et marchés de stockage de données.
- IndustrieComputer Hardware (NEC)
- Adresse38/39 Fitzwilliam Square, Dublin 2, DUBLIN, Ireland (IRL)
- Employés40000
- CEOWilliam Mosley