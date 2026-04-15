Négociation Sasol Limited - SSL CFD
À propos de Sasol Limited
Sasol Limited est une entreprise mondiale de produits chimiques et d'énergie. Le segment de la société comprend les activités énergétiques, les activités chimiques et le centre d'entreprise. L'activité Énergie de la société comprend l'exploitation minière, le gaz et les combustibles. Sa division Chemicals Business comprend Chemicals Africa, Chemicals America et Chemicals Eurasia. Sa division Chemicals Business comprend Advanced Materials, qui inclut les alumines de spécialité, le carbone et le catalyseur au cobalt ; Base Chemicals comprend entre autres les monomères, les polymères, les nitrates, les produits phénoliques, l'ammoniac, le mono-éthylène glycol (MEG) et le méthanol qui sont utilisés dans des applications finales telles que l'agriculture, les textiles et la tuyauterie ; Essential Care Chemicals offre un portefeuille d'alcools et de tensioactifs intégrés ; et Performance Solutions inclut les solvants, les comonomères et les compléments chimiques de spécialité.