Négociation RTX Corporation - RTX CFD
À propos de Raytheon Technologies Corp
Raytheon Technologies Corporation est une société aérospatiale et de défense qui fournit des systèmes et des services avancés à des clients commerciaux, militaires et gouvernementaux du monde entier. Les activités de la Société sont classées en quatre secteurs d'activité principaux : Collins Aerospace Systems, qui est un fournisseur mondial de produits aérospatiaux et de défense et de solutions de services après-vente pour les avionneurs, les compagnies aériennes, l'aviation générale, ainsi que pour les opérations spatiales de défense et commerciales ; Pratt & Whitney est engagé dans la fourniture de moteurs d'avions pour les clients commerciaux, militaires, d'avions d'affaires et d'aviation générale ; Raytheon Intelligence & Space est un développeur et fournisseur de systèmes intégrés de capteurs et de communication pour les missions avancées, la formation avancée et les solutions informatiques et logicielles pour les clients du renseignement, de la défense, fédéraux et commerciaux ; et le segment Raytheon Missiles & Defense, qui est un concepteur, développeur et producteur de systèmes intégrés de défense aérienne et antimissile.
- IndustrieAerospace / Defense
- Adresse870 WINTER STREET, WALTHAM, MA, United States (USA)
- Employés174000
- CEOGregory Hayes