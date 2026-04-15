Négociation Rio Tinto PLC - USD - RIOus CFD
À propos de Rio Tinto plc (ADR)
Rio Tinto plc est une société minière et métallurgique basée au Royaume-Uni. La Société est principalement engagée dans la production de matériaux essentiels au progrès humain. Les segments de la Société comprennent le minerai de fer, l'aluminium, le cuivre et les minéraux. La Société exploite un portefeuille intégré d'actifs de minerai de fer : un réseau de 16 mines, quatre terminaux portuaires indépendants et un réseau ferroviaire de 1 700 kilomètres et des infrastructures connexes dans la région de Pilbara en Australie occidentale. L'activité Aluminium comprend les mines de bauxite, les raffineries d'alumine et les fonderies d'aluminium. Ses mines de bauxite sont situées en Australie, au Brésil et en Guinée. Le segment Cuivre est engagé dans l'extraction et le raffinage du cuivre, de l'or, de l'argent, du molybdène et d'autres sous-produits ; activités d'exploration conjointement avec le projet de minerai de fer de Simandou. Le segment Minéraux comprend des entreprises proposant des produits tels que des borates, des matières premières de dioxyde de titane ainsi que la Iron Ore Company of Canada. Il comprend également l'extraction, le tri et la commercialisation des diamants.
- IndustrieMining / Metals - Specialty
- Adresse6 St. James's Square, LONDON, United Kingdom (GBR)
- Employés49000
- CEOSimon Thompson