Négociation RingCentral, Inc. - RNG CFD
À propos de RingCentral, Inc.
RingCentral, Inc. est un fournisseur de solutions mondiales de communications d'entreprise en nuage, de réunions vidéo, de collaboration et de centre de contact en mode logiciel-service (SaaS). Ses solutions de communications d'entreprise, de collaboration et d'engagement client basées sur le cloud fonctionnent sur plusieurs sites et appareils, notamment les smartphones, les tablettes, les ordinateurs personnels (PC) et les téléphones de bureau. Elles permettent de communiquer sur plusieurs modes, notamment la voix haute définition (HD), la vidéo, la messagerie et la collaboration, les conférences, les réunions en ligne et le fax. Elle propose trois produits dans son portefeuille, à savoir RingCentral MVP, une plateforme de communications unifiées en tant que service (UCaaS), comprenant une messagerie d'équipe, des réunions vidéo et un système téléphonique en nuage ; les solutions d'engagement client RingCentral, comprenant le centre de contact en nuage RingCentral en tant que service (CCaaS), RingCentral Engage Digital et Voice, et RingCentral Video, sa solution de réunion vidéo de marque avec une messagerie d'équipe qui permet des réunions vidéo intelligentes.