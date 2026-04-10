Négociation Richemont SA - CFRz CFD
À propos de Compagnie Financiere Richemont SA
Compagnie Financière Richemont SA est une Société de bijoux basée en Suisse. Les segments de la société sont : Jewellery Maisons et Specialist Watchmakers. Le segment Jewellery Maisons comprend les entreprises, qui sont engagées dans la conception, la fabrication et la distribution de produits de joaillerie. Les activités sont les suivantes sont : Cartier, Van Cleef & Arpels et Giampiero Bodino. Son segment Specialist Watchmakers comprend les entreprises dont l'activité principale consiste en la conception, la fabrication et la distribution de montres de précision. Les entreprises dans le segment Watchmakers comprennent Piaget, A. Lange & Sohne, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, Officine Panerai, IWC Schaffhausen, Baume & Mercier et Roger Dubuis. Les autres segments opérant dans la société sont Montblanc, Alfred Dunhill, Chloé, Purdey, Shanghai Tang, Peter Millar, les sociétés d'immeubles de placement et d'autres entités manufacturières.
- IndustrieApparel / Accessories
- AdresseChemin de la Chenaie 50, BELLEVUE, Switzerland (CHE)
- Employés34760
- CEOJohann Rupert