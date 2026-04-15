Négociation Restaurant Brands Intrnational - QSR CFD
À propos de Restaurant Brands International Inc
Restaurant Brands International Inc. est une entreprise de restauration rapide (QSR). La Société compte environ 27 000 restaurants dans plus de 100 pays et les territoires des États-Unis. La Société possède trois marques de restaurants à service rapide: Burger King, Tim Hortons et Popeyes. Les restaurants Tim Hortons sont des restaurants à service rapide avec un menu qui comprend un mélange de café, de thé, des boissons de spécialité chaudes et froides à base d'espresso, des produits de boulangerie, y compris des beignets, des timbits, des bagels, des muffins, des biscuits et des pâtisseries, des paninis grillés, des sandwichs classiques, des wraps et soupes. Les restaurants Burger King sont des restaurants à service rapide proposant des hamburgers grillés à la flamme, du poulet, des sandwichs de spécialité, des frites, des boissons gazeuses et d'autres produits alimentaires. Les restaurants Popeyes sont des restaurants à service rapide de poulet proposant un menu de style Louisiane qui comprend du poulet frit, des filets de poulet, des crevettes frites, des fruits de mer, des haricots rouges et du riz, et d'autres plats régionaux.
- IndustrieQuick Service Restaurants
- Adresse130 King St W Suite 300, TORONTO, ON, Canada (CAN)
- Employés5700
- CEODaniel Schwartz