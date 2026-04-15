Négociation Regal Rexnord Corp - RRX CFD
À propos de Regal Beloit Corporation
Regal Rexnord Corporation, anciennement Regal Beloit Corporation, est engagée dans l'ingénierie et la fabrication de solutions de groupes motopropulseurs industriels, de composants de transmission de puissance, de moteurs électriques et de contrôles électroniques, de produits de déplacement d'air et autres. Ses quatre secteurs d'activité sont : Commercial Systems, Industrial Systems, Climate Solutions et Motion Control Solutions. Son segment Commercial Systems conçoit et produit principalement des moteurs CA et CC d'une puissance fractionnaire à environ 5 chevaux, des commandes électroniques à vitesse variable, des ventilateurs et des soufflantes pour des applications commerciales. Son segment Industrial Systems produit des moteurs intégrés et des moteurs à courant alternatif de 1 à 12 000 chevaux pour des applications industrielles, ainsi que des pièces et des kits de rechange pour soutenir ces produits. Son segment Climate Solutions produit des moteurs à puissance fractionnaire, des commandes électroniques à vitesse variable et des soufflantes. Son segment Motion Control Solutions conçoit des roulements industriels montés et non montés pour divers marchés finaux.