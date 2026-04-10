Négociation Reckitt Benckiser Group - RB. CFD
À propos de Reckitt Benckiser Group Plc
Reckitt Benckiser Group plc est un fabricant et distributeur de produits de santé, d’hygiène, post-natals et à domicile. Les secteurs de la Société incluent ENA et DvM. Le segment ENA comprend l'Europe, la Russie et la Communauté des États indépendants (CEI), Israël, l'Amérique du Nord, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le segment DvM comprend l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient (sauf Israël) et la Turquie, l'Afrique, l'Asie du Sud, l'Asie du Nord, l'Amérique latine, le Japon, la Corée et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE). Les catégories Santé, Hygiène, Maison et Marques de portefeuille sont réparties dans les secteurs géographiques de l’ENA et de la DVM. Sa gamme de produits d'hygiène comprend des nettoyants désinfectants, des détergents pour lave-vaisselle automatiques, des produits antiparasitaires, des produits dépilatoires et des traitements contre l'acné. Le portefeuille de marques de la Société comprend Durex, Mucinex, Scholl, Strepsils, Cillit Bang, Clearasil, Dettol, Harpic, Lysol, Mortein, Veet, Air Wick, Calgon, Vanish et Woolite.
- IndustrieHousehold Products
- Adresse103-105 Bath Road, SLOUGH, United Kingdom (GBR)
- Employés41800
- CEOLaxman Narasimhan