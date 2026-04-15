Négociation Range Resources - RRC CFD
À propos de Range Resources Corp.
Range Resources Corporation est une société indépendante de gaz naturel, de liquides de gaz naturel (LGN) et de pétrole. La Société est engagée dans l'exploration, le développement et l'acquisition de propriétés gazières et pétrolières aux États-Unis. Son principal domaine d'exploitation est le Marcellus Shale en Pennsylvanie. Ses opérations de gaz naturel et de pétrole sont concentrées dans la région des Appalaches aux États-Unis, dans le Marcellus Shale en Pennsylvanie. Les propriétés de la Société consistent en des participations dans des concessions de gaz naturel et de pétrole développées et non développées. Elle possède plus de 1,350 puits productifs nets. Les réserves de la Société se trouvent principalement dans la formation de Marcellus Shale, mais comprennent également les formations d'Utica et du Dévonien supérieur. Il a environ 909,000 acres bruts sous bail. Les propriétés de la Société sont situées dans le Bassin des Appalaches, dans le nord-est des États-Unis. Ses filiales comprennent Range Resources-Appalachia, LLC, Range Resources-Pine Mountain, Inc. et Range Production Company, LLC.
- IndustrieOil / Gas Exploration / Production
- Adresse100 Throckmorton St Ste 1200, FORT WORTH, TX, United States (USA)
- Employés527
- CEOJeffrey Ventura