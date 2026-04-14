Négociation Ralph Lauren Corp - RL CFD
À propos de Ralph Lauren
Ralph Lauren Corporation est engagé dans la conception, le marketing et la distribution de produits de style de vie, y compris les vêtements, les accessoires, l'ameublement, les parfums et l'hospitalité. La société opère par le biais des segments Amérique du Nord, Europe et Asie. Son activité de vente en gros vend ses produits aux grands magasins de niveau intermédiaire, aux magasins spécialisés, aux magasins de golf et aux magasins professionnels, ainsi qu'à divers partenaires numériques tiers. Son activité de licence combine sa connaissance des consommateurs, son design et ses compétences en marketing avec les produits de ses partenaires de licence pour créer et développer de nouvelles activités. L'activité de vente au détail de la société vend à des clients du monde entier par l'intermédiaire de ses magasins de détail et de ses boutiques en concession, ainsi que par l'intermédiaire de ses propres sites de commerce numérique et de ceux de divers partenaires numériques tiers.