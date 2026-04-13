Négociation Raffles Medical - BSLsg CFD
À propos de Raffles Medical
Raffles Medical Group Ltd est un fournisseur de services de santé intégrés. La société se concentre sur la fourniture d'une gamme de services allant des soins primaires et tertiaires à l'assurance maladie pour les personnes à travers l'Asie. La société gère environ 100 cliniques multidisciplinaires dans 14 villes de Singapour, de Chine, du Japon, du Vietnam et du Cambodge. L'organisation intégrée des soins de santé de la société se compose d'un hôpital tertiaire, d'un réseau de cliniques de médecine familiale et de soins dentaires, de services d'assurance, de cliniques de médecine japonaise et de médecine traditionnelle chinoise, et d'une division de soins de santé grand public. Sa division de soins de santé développe et distribue une gamme de produits nutraceutiques, de suppléments, de vitamines et d'équipements de diagnostic médical pour les soins personnels à Singapour et sur les marchés régionaux. Les filiales de la société comprennent Raffles Medical, Raffles Hospital, Raffles Dental, Raffles Chinese Medicine, Raffles Health Insurance, Raffles Healthcare Institute et Raffles Health.