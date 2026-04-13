Négociation Quest Diagnostics - DGX CFD
À propos de Quest Diagnostics
Quest Diagnostics Incorporated est un fournisseur de services d'information diagnostique. La société exerce ses activités par le biais du secteur DIS, qui fournit des services d'information diagnostique à une gamme de clients, notamment des patients, des cliniciens, des hôpitaux, des réseaux de prestation intégrés (RPI), des plans de santé, des employeurs, des organisations de soins responsables (ACO) et des entités à contrat direct (ECD). Elle est également engagée dans deux activités commerciales, les services d'information diagnostique, qui développent et fournissent des services d'information diagnostique qui offrent des perspectives à une gamme de clients, et le groupe des solutions diagnostiques comprend ses activités de services d'évaluation des risques, qui offrent des solutions aux assureurs, et ses entreprises de technologie de l'information en matière de soins de santé, qui offrent des solutions aux fournisseurs de soins de santé. Les services de la société sont principalement fournis sous la marque Quest Diagnostics, mais elle fournit également des services sous d'autres marques, notamment AmeriPath, Dermpath Diagnostics, ExamOne et Quanum.