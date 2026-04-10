Négociation Qinetiq Group PLC - QQ. CFD
À propos de QinetiQ Group plc
QINETIQ GROUP PLC est une société de science et d'ingénierie opérant dans le domaine de la défense, de la sécurité et de l'aérospatial. Les segments de la Société sont constitués d'EMEA Services et Global Products. Le segment EMEA Services fournit des services d'assurance technique, de test et évaluation et de formation. Il fournit des services de recherche et conseil dans des domaines spécialisés, comme l'idée de commandement, le contrôle, des communications, les ordinateurs, le renseignement, la surveillance et reconnaissance, l'armement et l'énergétique, la cybersécurité et des services consultatifs d'approvisionnement. Le segment Global Produits fournit des solutions et entreprend des activités de recherche et développement financées par contrat, développe la propriété intellectuelle en partenariat avec les clients et par le biais de fonds internes. Il propose des conseils, des services et des produits axés sur la technologie. Ses clients sont des organismes gouvernementaux, dont les ministères de la défense, en plus des clients internationaux. La Société opère en Australie, en Belgique, au Canada, en Suède, aux Émirats Arabes Unis et aux États-Unis.
- IndustrieAerospace / Defense
- AdresseCody Technology Park, Old Ively Road, FARNBOROUGH, United Kingdom (GBR)
- Employés6890
- CEOSteve Wadey