Négociation PVH - PVH CFD
À propos de PVH Corp
PVH Corp. est une entreprise de vêtements basée aux États-Unis. La Société exerce ses activités dans trois segments: Calvin Klein, qui comprend les segments Calvin Klein Amérique du Nord et Calvin Klein International; Tommy Hilfiger, qui comprend les segments Tommy Hilfiger North America et Tommy Hilfiger International, et Heritage Brands, qui comprend les segments Heritage Brands Wholesale et Heritage Brands Retail. Son portefeuille de marques se compose de divers noms de marques, notamment Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Van Heusen, IZOD, ARROW, Warner's, Olga et Eagle, qui appartiennent à Geoffrey Beene, Kenneth Cole New York, Kenneth Cole Reaction, Sean John, MICHAEL Michael Kors, Michael Kors Collection et Chaps, qui sont sous licence, ainsi que diverses autres marques sous licence et de marque privée. La Société conçoit et commercialise des chemises habillées, des cravates, des vêtements de sport, des jeans, des vêtements intimes, des produits de bain et des sacs à main, des chaussures et d'autres produits connexes.
- IndustrieApparel / Accessories
- Adresse285 MADISON AVENUE, NEW YORK, NY, United States (USA)
- Employés19000
- CEOStefan Larsson