Négociation Prudential Financial, Inc. - PRU CFD
À propos de Prudential Financial Inc
Prudential Financial, Inc. est une société holding. La Société exploite un service financier mondial et un gestionnaire de placements mondial. La Société, par l'intermédiaire de ses filiales et sociétés affiliées, offre une gamme de produits et services financiers, notamment l'assurance-vie, les rentes, les fonds communs de placement et la gestion de placements. Elle offre ces produits et services aux clients particuliers et institutionnels par l'intermédiaire de ses réseaux de distribution propriétaires et tiers. La Société exerce ses activités aux États-Unis, en Asie, en Europe et en Amérique Latine. La Société opère à travers sept segments: PGIM, Assurance Collective, Rentes Individuelles, Vie Individuelle, Assurance IQ, Entreprises Internationales Et Bloc Fermé. Le segment PGIM fournit des services et des solutions de gestion des investissements liés aux titres à revenu fixe publics, aux actions publiques, aux dettes et actions immobilières, au crédit privé et autres alternatives, et autres. Le secteur Rentes Individuelles développe des produits de rentes individuelles variables et fixes.
- IndustrieInsurance - Life / Health
- Adresse751 BROAD ST, NEWARK, NJ, United States (USA)
- Employés40916
- CEOCharles Lowrey