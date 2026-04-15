Négociation ProShares Ultra Technology - ROM CFD
À Propos de ProShares Ultra Technology
Le fonds investit dans des instruments financiers qui, selon ProShare Advisors, devraient produire, en combinaison, des rendements quotidiens conformes à l'objectif d'investissement du fonds. Les sociétés qui le composent comprennent, entre autres, celles qui sont impliquées dans les ordinateurs et le matériel de bureau, les logiciels, les technologies de communication, les semi-conducteurs, les services technologiques diversifiés et les services Internet. Ce FNB offre un effet de levier long quotidien de 2x par rapport à l'indice Dow Jones U.S. Technology, ce qui en fait un outil puissant pour les investisseurs ayant des perspectives haussières à court terme pour les actions technologiques.