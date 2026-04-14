Négociation Procter & Gamble - PG CFD
À propos de Procter & Gamble Co
The Procter & Gamble Company fournit des biens de consommation emballés de marque aux consommateurs à travers le monde. La Société opère par le biais de cinq segments : Beauté ; Toilettage ; Soins de santé; Tissus et soins à domicile, et Soin du bébé, hygiène féminine et soin de la famille. La Société vend ses produits dans environ 180 pays et territoires principalement par l'intermédiaire de grandes surfaces, épiceries, magasins à adhésion, drogueries, grands magasins, distributeurs, magasins de bébé, magasins spécialisés en beauté, e-commerces, magasins de haute fréquence et pharmacies. Elle propose des produits sous des marques telles qu'Olay, Old Spice, Safeguard, Head & Shoulders, Pantene, Rejoice, Mach3, Prestobarba, Venus, Cascade, Dawn, Febreze, Mr. Clean, Bounty et Charmin.
- IndustrieHousehold Products
- Adresse1 Procter and Gamble Plz, CINCINNATI, OH, United States (USA)
- Employés3000
- CEODavid Taylor