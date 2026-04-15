Négociation Pitney Bowes Inc - PBI CFD
À propos de Pitney Bowes Inc
Pitney Bowes Inc. est une entreprise mondiale d'expédition et de courrier. La société fournit des services technologiques, logistiques et financiers aux petites et moyennes entreprises, aux grandes entreprises et aux détaillants, entre autres. Ses segments comprennent Global Ecommerce, Presort Services et SendTech Solutions. Le segment Global Ecommerce offre des services de colis nationaux, des solutions transfrontalières et des services de livraison numérique. Le secteur des services de tri préliminaire fournit des services de tri pour qualifier le courrier de première classe, le courrier de marketing, les envois plats de marketing et les imprimés reliés pour les remises postales de partage du travail. Le segment SendTech Solutions offre des solutions technologiques d'expédition et de courrier physique et numérique, des financements, des services, des fournitures et d'autres applications pour aider à simplifier et à économiser sur l'envoi, le suivi et la réception de lettres, de colis et d'objets plats. Son infrastructure en nuage fournit des offres de logiciels en tant que service (SaaS) livrés en ligne et via des appareils connectés ou mobiles.