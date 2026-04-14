Négociation Pepsico - PEP CFD
À propos de PepsiCo, Inc.
Pepsico, Inc. est une société qui opère dans le secteur des aliments et des boissons. La Société, par le biais de ses opérations, embouteilleurs, sous-traitants et autres tiers, se consacre à la fabrication, la commercialisation, la distribution et la vente de toute une gamme d'aliments, de boissons et de collations, qui dessert plus de 200 pays et territoires. La Société opère sur six catégories, à savoir, Frito-Lay North America (FLNA) ; Quaker Foods North America (QFNA) ; North America Beverages (NAB) ; Latin America, qui comprend ses activités dans le secteur des aliments, boissons et collations en Amérique latine ; Europe Sub-Saharan Africa (ESSA), qui comprend ses activités dans le secteur des aliments, des boissons et des collations en Europe et en Afrique subsaharienne ; et Asia, Middle East and North Africa (AMENA) qui comprend ses activités dans le secteur des aliments, des boissons et des collations en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Les marques de la Société incluent Agusha, Amp Energy, Aquafina, Aquafina Flavorsplash, Aunt Jemima, Cap'n Crunch, Cheetos, Chester's, Chipsy, Chudo, Cracker Jack, Diet Pepsi, Diet Sierra Mist et Domik v Derevne.
- IndustrieBeverages - Non-Alcoholic
- Adresse700 ANDERSON HILL RD, PURCHASE, NY, United States (USA)
- Employés309000
- CEORamon Laguarta