Négociation Panasonic Corporation - 6752 CFD
À propos de Panasonic Corporation
Panasonic Corporation est une société basée au Japon qui exerce des activités liées à l'électronique intégrée. La société compte quatre secteurs d'activité. Le segment Appliance est engagé dans le développement, la fabrication et la vente de produits pour l'électroménager, la beauté, la santé et d'autres activités d'entreprise à consommateur (BtoC), ainsi que pour les appareils, l'énergie et d'autres activités d'entreprise à entreprise (BtoB). Le segment Eco Solutions est engagé dans le développement, la fabrication et la vente d'équipements électriques, de matériaux de construction et d'autres produits pour le secteur de la construction. Le segment des solutions connectées est engagé dans le développement, la fabrication et la vente de produits pour la distribution, la logistique, le divertissement, le public, l'avionique et la fabrication. Le segment Automotive and Industrial Systems est engagé dans le développement, la fabrication et la vente de produits pour les systèmes motorisés automobiles, ainsi que pour les batteries et autres activités BtoB. La société est également engagée dans la vente de matières premières.