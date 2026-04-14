Négociation Owens Corniing - OC CFD
À propos de Owens Corning
Owens Corning est un fournisseur de matériaux de construction et industriels. La société fabrique une gamme de matériaux composites d'isolation, de toiture et de fibre de verre. Elle opère à travers trois segments : Composites, Isolation et Toiture. Son segment Composites est engagé dans la fabrication, la fabrication et la vente de renforts en verre sous forme de fibres. Ses matériaux de renfort en verre sont également utilisés en aval par le segment Composites pour fabriquer et vendre des produits en fibre de verre sous forme de tissus, de non-tissés et d'autres produits spécialisés. Son segment Isolation est engagé dans la fabrication et la vente de matelas thermiques et acoustiques, d'isolants en vrac, de revêtements en mousse et d'accessoires. Son segment Toiture est engagé dans la fabrication et la vente de bardeaux de toiture résidentiels, de matériaux d'asphalte oxydé, de composants de toiture utilisés dans la construction résidentielle et commerciale et les applications spécialisées, et de matériaux d'emballage synthétiques.
- IndustrieConstruction - Supplies / Fixtures
- Adresse1 Owens Corning Pkwy, TOLEDO, OH, United States (USA)
- Employés20000
- CEOBrian Chambers