Négociation Omnicom Group Inc. - OMC CFD
À propos de Omnicom Group Inc.
Omnicom Group Inc. est une société mondiale de marketing et de communication d'entreprise. La Société fournit des services de publicité, de planification et d'achat stratégiques de médias, de marketing numérique et interactif, de marketing direct et promotionnel, de relations publiques et d'autres services de communication spécialisés. Le service de la Société comprend les relations avec les investisseurs, l'image de marque, la recherche marketing, le marketing de contenu, la planification et l'achat de médias, le conseil en responsabilité sociale des entreprises, le marchandisage et les points de vente, les communications de crise, le marketing mobile, l'édition personnalisée, le marketing multiculturel, l'analyse de données, les non- profit marketing, gestion de bases de données, communications organisationnelles, marketing numérique/direct, conception d'emballages, transformation numérique, placement de produits, divertissement, marketing, marketing promotionnel, arts graphiques/imagerie numérique, conception en magasin, marketing interactif, marketing des médias sociaux, aide à la vente, recherche marketing moteur, marketing client et marketing sportif et événementiel.
- IndustrieAdvertising / Marketing
- Adresse280 Park Avenue, NEW YORK, NY, United States (USA)
- Employés71700
- CEOJohn Wren