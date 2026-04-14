Négociation Olympus Corporation - 7733 CFD
À propos de Olympus Corporation
Olympus Corp est une société basée au Japon, principalement engagée dans la fabrication et la vente d'endoscopes, d'équipements thérapeutiques, de produits scientifiques, vidéo et autres. La société opère dans cinq secteurs d'activité. Le segment Endoscopie fournit l'endoscopie gastro-intestinale, l'endoscopie chirurgicale, les systèmes d'endoscopie et les services de réparation. Le segment des équipements thérapeutiques fournit des outils de traitement endoscopique, des dispositifs énergétiques, des produits d'urologie, de gynécologie et d'otolaryngologie. Le segment scientifique fournit des microscopes biologiques, des microscopes industriels, des endoscopes industriels et des équipements de contrôle non destructif. Le secteur de l'imagerie fournit des caméras numériques et des enregistreurs. Le segment Autres est engagé dans la fabrication et la vente de biomatériaux. La société est également engagée dans des activités d'investissement financier.